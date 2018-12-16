شكرا لقرائتكم تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - تبوك

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، طقساً غائماً، مع فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على منطقة تبوك اليوم الأحد.

كما توقعت الأرصاد هطول أمطار كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وإلى جانب حالة الطقس في تبوك توقعت الأرصاد رياح سطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما عن حالة البحر متوسط تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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