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شكرا لقرائتكم ضبط وافدين يدعيان العلاج بالطب البديل في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - حائل
تمكنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بالتنسيق مع الجهات الأمنية في حائل، من ضبط وافدين، يدعيان العلاج بالطب البديل، بدون ترخيص، ويروجان لنفسيهما في برامج ومواقع التواصل الاجتماعي، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.
وناشدت وزارة الصحة الجميع ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات، وذلك عبر الاتصال على الرقم 937 المخصص للحالات المشابهة.
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