شكرا لقرائتكم أمانة جدة تعلن بدء تنفيذ نفق تقاطع التحلية مع المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - جدة

شرعت أمانة محافظة جدة في أعمال مشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز “التحلية” مع طريق المدينة المنورة, وذلك ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة.

ويأتي المشروع الجديد عقب استكمال مراحل الدراسات والتصاميم للتقاطع, وإتمام إجراءات الطرح والترسية, بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 240,393,735 ريالاً, ومدة 30 شهراً للتنفيذ.

والمشروع هو عبارة عن تنفيذ نفق على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية” عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة (شرق – غرب) بطول 650 متراً, يتضمن مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب, وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين, وكذلك تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي, وتقليل أزمنة التأخير ومدى انعكاسه على زمن الرحلة، بجانب تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.

يذكر أن أمانة محافظة جدة نفذت عددًا كبيرًا من مشروعات الجسور والأنفاق خلال الأعوام الماضية, أسهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في المحافظة ورفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع .

ويأتي إنشاء الجسور والأنفاق وتحسين التقاطعات السطحية بدءاً بالتقاطعات على المحاور الرئيسية بهدف تحرير الحركة المرورية وتحقيق عنصر السلامة، وذلك انطلاقاً من دور الأمانة في تطوير خدماتها لمستخدمي الطرق.

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