شكرا لقرائتكم قصر العمل في 41 نشاطاً بالمدينة على المواطنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أقر معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قصر العمل في 41 نشاطاً ومهنةً في القطاع السياحي والقطاع غير الربحي والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنورة على السعوديين والسعوديات.

ويأتي قرار التوطين بناءاً على مذكرة التفاهم المبرمة بين إمارة منطقة المدينة المنورة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ المبنية على قرار رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل رئيس اللجنة التنفيذية للتوطين التي أعلنت في حينها حول توطين بعض الأنشطة والمهن في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن المهن والأنشطة شملت المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، موظفي الجمعيات الأهلية، الوظائف الفندقية والسياحية الموطنة، سائق سيارة خفيف، متلقي الطلبات، موظف أمن وسلامة، موظف خدمة طعام، موظف سنترال، كاتب إدخال بيانات، كاتب إداري، سكرتير، مشرف خدمات عامة، مشرف خدمة الغرف، مشرف الصيانة، مشرف التسويق والمبيعات، مشرف الأمن والسلامة، المشرف المناوب، مشرف البرامج السياحية، مشرف المكاتب الأمامية، مشرف موظفي السنترال، مشرف عمال، مدير الأمن والسلامة، المدير المناوب، مدير الصيانة، مدير خدمة الغرف، مدير خدمة العملاء، مدير إداري، مندوب التسويق والمبيعات، مدير البرامج السياحية، مدير المكاتب الأمامية، مدير علاقات الموظفين، مدير الموارد البشرية، مندوب مشتريات، مندوب مبيعات، فني سلامة وصحة مهنية، محاسب، أخصائي موارد بشرية، مندوب تسويق، أخصائي تنسيق مناسبات وفعاليات، مندوب حجز تذاكر، أخصائي تنظيم برامج سياحية.

وشددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الالتزام بقرارات التأنيث فيما يخص الأنشطة والمحلات والمهن التي صدرت قرارات بتأنيثها، مع الالتزام بشروط عمل المرأة عند تشغيلها، وكذلك الأنشطة والمهن التي سبق أن صدرت قرارات وزارية بتوطينها.

وحددت الوزارة موعدا لتوطين المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، وموظفي الجمعيات الأهلية؛ وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية اعتباراً من 1 / 8 / 1440هـ الوظائف الفندقية السياحية الموطّنة اعتباراً من 6 / 10 / 1440هـ .

كما أكدت الوزارة على تطبيق بحق المخالفين عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات، الواردة بجدول المخالفات والعقوبات، مشيدة بالجهود التي تقوم بها المنشآت من تطبيق لقرارات التوطين بالمنطقة.

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