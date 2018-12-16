شكرا لقرائتكم مصرع حفيدة رئيس #موريتانيا في حادث مروري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

لقيت حفيدة الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، مصرعها في حادثة سير وقعت، صباح أمس السبت، بالقرب من العاصمة نواكشوط.

وقالت وكالة “الأخبار” الموريتانية إن ابنة نجل الرئيس الموريتاني بدر ولد محمد ولد عبدالعزيز توفيت في حادث سير صباح السبت عند المدخل الشمالي للعاصمة، فيما أصيبت زوجته بجروح نقلت على إثرها للمستشفى العسكري في نواكشوط.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحادث وقع إثر اصطدام سيارة زوجة بدر ولد عبدالعزيز بشاحنة من الحجم الكبير، مما أدى إلى وفاة ابنة ابنه البالغة من العمر 3 سنوات.

وقالت إن إصابة زوجة بدر “عادية ولا تتطلب تدخلاً جراحياً”.

وكانت حادثة سير قد أودت أيضاً، عام 2015، بحياة نجل الرئيس الموريتاني، أحمد ولد عبدالعزيز، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 24 عاماً.

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