شكرا لقرائتكم فيديو.. ثعابين تتجول بحديقة أطفال في سويس جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

شكا عدد من سكان حي السويس بمدينة جازان من ظهور أعداد كبيرة من الثعابين بوسط حديقة لألعاب الأطفال بالحي، قبل يومين، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة مطلع الأسبوع الماضي.

وتسبب ذلك في إثارة خوف وقلق السكان على الأطفال، لوقوع الحديقة بالقرب من منازل السكان.

وحصلت “متابعات الخليج 365” على مقطع فيديو يظهر انتشار أعداد كبيرة من الثعابين بداخل حديقة الأطفال بحي السويس، حيث لوحظ وجود عدد من الأطفال من مرتادي الحديقة بالقرب من الثعابين.

وطالب سكان الحي من مسؤولي بلدية جازان وأمانة المنطقة بسرعة التحرك والقيام بعزل حديقة السويس وفحصها ورش مبيدات القوارض وعمل صيانة لحديقة الأطفال، قبل حدوث إصابات لأطفال الحي بلدغات الثعابين التي تنتشر بأعداد كبيرة.

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