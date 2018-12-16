شكرا لقرائتكم سائحون من قلب المملكة: حلمنا بزيارتها.. و#سباق_فورملا_اي_الدرعية يسوّق السعودية عالميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

أظهر فورمولا إي الدرعية الوجه الرائع للسياحة في المملكة، خاصة في ظل إقبال العديد من الأشخاص على زيارة الأماكن التراثية والأثرية أثناء تواجدهم لمشاهدة المنافسات.

وأشارت وكالة أنباء رويترز الدولية، إلى مدى التطور في مجال تأشيرات السياحة، والتي سهلت مهام الراغبين في زيارة المملكة في الاستمتاع بالمواقع الفريدة خلال الفترة الماضية.

فرص عظيمة للسياحة

وقال جيسون وهو أحد السائحين الأميركيين الذين تواجدوا في الدرعية لمشاهدة منافسات فورمولا، إنه يقضي أسبوعاً في المملكة مع زوجته الألمانية، وخاض العديد من التجارب مثل استخدام سيارات الدفع الرباعي في الصحراء وزيارة المواقع التراثية أشيقر على بُعد 200 كيلومتر شمال غربي العاصمة.

وأضاف جيسون: “على الرغم من كون السباق هو أحد الأمور والأحداث الجديرة بالاهتمام، فإنه لم يكن سوى وسيلة لرؤية البلاد.. نحن سعداء هنا”.

وتابع خلال حديثه مع رويترز: “كنت أرغب دائمًا في القدوم لسنوات عديدة.. أنا سعيد جدًا لوجودي هنا”.

الحلم بات حقيقة

يعتبر العديد من الأشخاص أن زيارة المملكة كانت واحدة من أهم الأماكن والبلدان التي يجب زيارتها، غير أن ذلك لم يكن ممكنًا في الماضي.

ورأى آرون، وهو مهندس برمجيات عمره 40 عامًا، سافر من نيويورك للمملكة في زيارة تمتد ليومين، أن المملكة يجب أن تكون ضمن الأماكن التي يتوجه إليها الأشخاص بالزيارة.

وأكد أنه قام هو وعشرات من المسافرين المغامرين الذين يسعون لزيارة كل بلد في العالم بوضع المملكة على رأس قائمتهم، قائلًا: “كانت المملكة دائما مكانًا غريبًا.. ولم أكن أعتقد أنني سأتمكن من المجيء إلى هنا”.

وقالت السلطات إن نحو ألف أجنبي من 80 دولة حصلوا على تأشيرة “شيرك” الجديدة المرتبطة بحدث ترفيهي محدد، وهو الأمر الذي يأتي كجزء بسيط من الأعداد الإجمالية التي ترغب الرياض في جذبها سياحيًا خلال الفترة المقبلة.

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