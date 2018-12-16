شكرا لقرائتكم أدبي الأحساء يطلق مسابقة مبادرات شبابية لخدمة اللغة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الأحساء

احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي الذي يصادف الثلاثاء ١١ربيع الثاني ١٤٤٠هـ، الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠١٨م الذي ركز هذا العام على الشباب واللغة العربية ، فقد أطلق أدبي الأحساء بالشراكة مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية وقسم اللغة العربية بكلية الآداب – جامعة الملك فيصل مسابقتين للشباب والشابات في مرحلتي التعليم العام والجامعي.

خصصت الأولى منهما عن (المبادرات الشبابية لخدمة اللغة العربية) حيث رُصد للفائز الأول ثلاثة آلاف ريال، والثاني ألفي ريال، والثالث ألف وخمسمائة ريال، على أن تتضمن هذه المبادرات مشروعاً لخدمة اللغة العربية مع الالتزام بشرط عرضها على مسرح النادي.

أما المسابقة الثانية فهي عن (الشباب وفن الإلقاء) ويشترط تقديم النص باللغة العربية الفصحى من اختيار المشارك ويلقى على مسرح النادي، وقد رصد للفائز الأول مبلغ ألف وخمسمائة ريال والثاني ألف ريال والثالث خمسمائة ريال.

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