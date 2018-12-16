شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ضبط وافدين يدعيان العلاج بالطب البديل دون ترخيص في حائل.. وإحالتهما للنيابة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وافِدَيْن يدّعيان العلاج بالطب البديل من دون ترخيص في حائل ويروجان لنفسهما في برامج التواصل الاجتماعي. ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وافِدَيْن يدّعيان العلاج بالطب البديل من دون ترخيص في حائل ويروجان لنفسهما في برامج التواصل الاجتماعي. وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الأحد) أنه تمت إحالتهما إلى النيابة العامة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على 937.



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