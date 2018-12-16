الان تتابع بالصور.. استكمال أعمال الإنشاءات للأبواب الرئيسية للمسجد الحرام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم، عن استكمال أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخاصة للأبواب الرئيسة للمسجد الحرام، باب الملك عبدالعزيز، باب العمرة، باب الفتح.

وأوضح المهندس محسن الصبان، مساعد المدير العام للإدارة الشؤون الهندسية والتشغيلية، أنه فيما يخص مبنى المطاف، يجرى حاليا استكمال أعمال التشطيبات المعمارية للواجهات الرخامية والأرضيات وتكسيتها بالرخام، مع العمل على إكمال التمديدات الإلكتروميكانيكية، واستمرار الأعمال الإنشائية بالمكبرية الجنوبية.