الان تتابع تعليم الطائف يبادر بتدريب المعلمين على الخط العربي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي: بادرت إدارة التدريب التربوي والابتعاث في تعليم الطائف، بتدريب معلمي المرحلة الابتدائية بالمكاتب الداخلية على قواعد ومهارات الخط العربي، في برنامج تدريبي يستمر لمدة أسبوع . وتأتي مبادرة إدارة التدريب التربوي والابتعاث، بمناسبة إقرار وزارة التعليم تدريس مقرر مادة الإملاء والخط والعربي، وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

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