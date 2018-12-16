الان تتابع الصحة تضبط وافدين يدعيان العلاج بالطب البديل بحائل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تمكنت وزارة الصحة، اليوم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية في حائل، من ضبط وافدين، يدعيان العلاج بالطب البديل، بدون ترخيص، ويروجان لنفسيهما في برامج ومواقع التواصل الاجتماعي، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات، وذلك عبر الاتصال على الرقم 937 المخصص للحالات المشابهة.