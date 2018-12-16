وزارة الإعلام تشارك بملتقى ألوان السعودية 2018

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تشارك وزارة الإعلام، في ملتقى ألوان السعودية 2018، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وتعد هذه المشاركة هي الثالثة للوزارة بالملتقى، وتهدف من خلالها إلى إبراز الإنجازات الإعلامية في المملكة منذ نشأة الوزارة عبر العديد من الصور النادرة التي ضمها الجناح لملوك المملكة العربية السعودية، والعديد من الصور لنشأة وتطور الإعلام وطرق البث التلفزيوني والإذاعي والكاميرات الفوتوغرافية التي تم استخدامها في السنوات الماضية.

وتأتي مشاركة الوزارة انطلاقا من حرصها على إبراز أهم الإنجازات التي حققتها منذ نشأتها، إضافة إلى إطلاع الزوار والمهتمين على مشاريع وخطط الوزارة وأهدافها خلال الفترة المقبلة، حيث يمثل الملتقى فرصة للالتقاء بالمؤسسات والجهات الحكومية، والمواهب الشابة من أبناء وبنات الوطن.