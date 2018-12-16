حساب_المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 13

محمد بن مسعود - الدمام - بلغت 2.4 مليار ريال .. و24.2 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي

أعلن برنامج #حساب_المواطن البدء باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 13، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.

وكان البرنامج قد أودع، الأسبوع الماضي، مخصص الدعم في الحسابات البنكية لمستحقي الدفعة الثالثة عشرة، حيث بلغ إجمالي ما تم إيداعه في الدفعة الحالية 2.4 مليار ريال، فيما تم صرف 24.2 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة لعدد من المستفيدين.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ أن عدد المستفيدين من أفراد وأرباب أسر بلغ أكثر من 3.6 مليون مستفيد، بينما بلغت أعداد التابعين في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 8.6 مليون مستفيد تابع لأرباب الأسر، وبلغ الإجمالي نحو 12.3 مليون مستفيد وتابع، كما حصل 44 % من الأسر المستفيدين للدعم على الاستحقاق الكامل بقيمة 1000 ريال للأسرة الواحدة، وأبان أن مجموع الذكور المستقلين والمستوفين الشروط في الدفعة الثالثة عشرة شكلوا 47 %، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53 % من إجمالي المتقدمين، فيما بلغ مجموع أرباب الأسر المستوفين الشروط 61 %، وبلغت نسبة الأفراد المستقلين 39 %، وشمل الدعم 84 % من المتقدمين المؤهلين للبرنامج.