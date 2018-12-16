"التواطؤ في المنافسات العامة" .. ورشة في جدة وتمتد للرياض والدمام

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نظّمت الهيئة العامة للمنافسة، الخميس الماضي، ورشة عمل تحت عنوان "التواطؤ بين مقدّمي العروض في المنافسات العامة" بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمدينة جدة.
هدفت الورشة إلى التعريف بدور الهيئة العامة للمنافسة وأهم أهداف نظام المنافسة ومضامينه القانونية، كما تناولت التعريف بحالات التواطؤ في العطاءات والعروض، كحالة الامتناع (الإحجام)، وحالة التناوب، وحالة تقسيم (تخصيص) المناطق، وغيرها من الحالات.
وتضمنت الورشة نظرة عامة لتجارب أبرز هيئات المنافسة الدولية حول هذه الممارسة، وقوانينها الهادفة إلى تحقيق العدالة في المنافسات العامة، إضافةً إلى أبرز النصائح والإرشادات العامة للجهات الطارحة للمشاريع في التعامل مع هذا النوع من حالات التواطؤ عند الاشتباه في وجودها.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنافسة تعتزم إقامة ورشتَي عمل أخرى بالعنوان نفسه، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، يوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018م، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018م.
وشهد اللقاء حضوراً كثيفاً، شارك فيه ما يزيد على 70 شخصاً يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص، واختتم اللقاء بمناقشات الحضور والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم.
"التواطؤ في المنافسات العامة" .. ورشة في جدة وتمتد للرياض والدمامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16
نظّمت الهيئة العامة للمنافسة، الخميس الماضي، ورشة عمل تحت عنوان "التواطؤ بين مقدّمي العروض في المنافسات العامة" بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمدينة جدة.
هدفت الورشة إلى التعريف بدور الهيئة العامة للمنافسة وأهم أهداف نظام المنافسة ومضامينه القانونية، كما تناولت التعريف بحالات التواطؤ في العطاءات والعروض، كحالة الامتناع (الإحجام)، وحالة التناوب، وحالة تقسيم (تخصيص) المناطق، وغيرها من الحالات.
وتضمنت الورشة نظرة عامة لتجارب أبرز هيئات المنافسة الدولية حول هذه الممارسة، وقوانينها الهادفة إلى تحقيق العدالة في المنافسات العامة، إضافةً إلى أبرز النصائح والإرشادات العامة للجهات الطارحة للمشاريع في التعامل مع هذا النوع من حالات التواطؤ عند الاشتباه في وجودها.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنافسة تعتزم إقامة ورشتَي عمل أخرى بالعنوان نفسه، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، يوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018م، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018م.
وشهد اللقاء حضوراً كثيفاً، شارك فيه ما يزيد على 70 شخصاً يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص، واختتم اللقاء بمناقشات الحضور والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
11:24 AM
للتعريف بدور الهيئة والقوانين الهادفة إلى تحقيق العدالة وأبرز التجارب
نظّمت الهيئة العامة للمنافسة، الخميس الماضي، ورشة عمل تحت عنوان "التواطؤ بين مقدّمي العروض في المنافسات العامة" بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمدينة جدة.
هدفت الورشة إلى التعريف بدور الهيئة العامة للمنافسة وأهم أهداف نظام المنافسة ومضامينه القانونية، كما تناولت التعريف بحالات التواطؤ في العطاءات والعروض، كحالة الامتناع (الإحجام)، وحالة التناوب، وحالة تقسيم (تخصيص) المناطق، وغيرها من الحالات.
وتضمنت الورشة نظرة عامة لتجارب أبرز هيئات المنافسة الدولية حول هذه الممارسة، وقوانينها الهادفة إلى تحقيق العدالة في المنافسات العامة، إضافةً إلى أبرز النصائح والإرشادات العامة للجهات الطارحة للمشاريع في التعامل مع هذا النوع من حالات التواطؤ عند الاشتباه في وجودها.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنافسة تعتزم إقامة ورشتَي عمل أخرى بالعنوان نفسه، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، يوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018م، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018م.
وشهد اللقاء حضوراً كثيفاً، شارك فيه ما يزيد على 70 شخصاً يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص، واختتم اللقاء بمناقشات الحضور والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم.
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المصدر : الخليج 365
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