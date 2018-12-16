الأفلاج.. 450 جولة لمتابعة سير الاختبارات وتدوين أعمال التصحيح والرصد

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محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة التعليم بالأفلاج، استعداداتها لاختبارات الفصل الأول لهذا العام، بإعداد خطة اشتملت على نحو 450 جولة ميدانية يقوم بها المشرفون والمشرفات التربويون؛ لمتابعة سير الاختبارات بالمدارس، وتدوين تقارير يومية عن أعمال التصحيح والرصد في نظام نور.
وكان قسم الاختبارات والقبول بإدارة التعليم، قد قام بإعداد خطة زيارات للمشرفين والمشرفات على مدار كل أيام الاختبارات؛ لمتابعة سير أعمالها يومياً بمدارس المحافظة، كما تم تجهيز لجنة بقسم الاختبارات بالإدارة، يتم خلالها متابعة أعمال التصحيح والرصد من قِبَل المشرفة أو المشرف الزائر، وتدوين تقارير يومية عن تفاصيل أعمال الاختبارات بالمدارس ومراحل تصحيح ومراجعة وتدقيق كل مادة ورصد درجاتها في نظام نور، أولاً بأول، كما تقوم اللجنة بتدوين ومعالجة الملاحظات التي ترد من قِبَل المشرفين والمشرفات ومتابعتها ومعالجتها على الفور، بالإضافة إلى أن هناك لجاناً أخرى بالمدارس تقوم بمتابعة الطلاب والطالبات أثناء سير الاختبار وبين الفترتين، ومراحل أعمال رصد الدرجات في نظام نور.
الأفلاج.. 450 جولة لمتابعة سير الاختبارات وتدوين أعمال التصحيح والرصدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16
أنهت إدارة التعليم بالأفلاج، استعداداتها لاختبارات الفصل الأول لهذا العام، بإعداد خطة اشتملت على نحو 450 جولة ميدانية يقوم بها المشرفون والمشرفات التربويون؛ لمتابعة سير الاختبارات بالمدارس، وتدوين تقارير يومية عن أعمال التصحيح والرصد في نظام نور.
وكان قسم الاختبارات والقبول بإدارة التعليم، قد قام بإعداد خطة زيارات للمشرفين والمشرفات على مدار كل أيام الاختبارات؛ لمتابعة سير أعمالها يومياً بمدارس المحافظة، كما تم تجهيز لجنة بقسم الاختبارات بالإدارة، يتم خلالها متابعة أعمال التصحيح والرصد من قِبَل المشرفة أو المشرف الزائر، وتدوين تقارير يومية عن تفاصيل أعمال الاختبارات بالمدارس ومراحل تصحيح ومراجعة وتدقيق كل مادة ورصد درجاتها في نظام نور، أولاً بأول، كما تقوم اللجنة بتدوين ومعالجة الملاحظات التي ترد من قِبَل المشرفين والمشرفات ومتابعتها ومعالجتها على الفور، بالإضافة إلى أن هناك لجاناً أخرى بالمدارس تقوم بمتابعة الطلاب والطالبات أثناء سير الاختبار وبين الفترتين، ومراحل أعمال رصد الدرجات في نظام نور.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
11:23 AM
أنهت إدارة التعليم بالأفلاج، استعداداتها لاختبارات الفصل الأول لهذا العام، بإعداد خطة اشتملت على نحو 450 جولة ميدانية يقوم بها المشرفون والمشرفات التربويون؛ لمتابعة سير الاختبارات بالمدارس، وتدوين تقارير يومية عن أعمال التصحيح والرصد في نظام نور.
وكان قسم الاختبارات والقبول بإدارة التعليم، قد قام بإعداد خطة زيارات للمشرفين والمشرفات على مدار كل أيام الاختبارات؛ لمتابعة سير أعمالها يومياً بمدارس المحافظة، كما تم تجهيز لجنة بقسم الاختبارات بالإدارة، يتم خلالها متابعة أعمال التصحيح والرصد من قِبَل المشرفة أو المشرف الزائر، وتدوين تقارير يومية عن تفاصيل أعمال الاختبارات بالمدارس ومراحل تصحيح ومراجعة وتدقيق كل مادة ورصد درجاتها في نظام نور، أولاً بأول، كما تقوم اللجنة بتدوين ومعالجة الملاحظات التي ترد من قِبَل المشرفين والمشرفات ومتابعتها ومعالجتها على الفور، بالإضافة إلى أن هناك لجاناً أخرى بالمدارس تقوم بمتابعة الطلاب والطالبات أثناء سير الاختبار وبين الفترتين، ومراحل أعمال رصد الدرجات في نظام نور.
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المصدر : الخليج 365
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