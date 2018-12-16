الصبان يكشف عن مستجدات أعمال التوسعات بالحرم المكي ومبنى المطاف

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تتواصل وتيرة العمل في أعمال التوسعات المباركة للمسجد الحرام، ويتم استكمال أعمال الإنشاءات الخاصة بالأبواب الرئيسة لراحة ضيوف الرحمن وتأدية شعائرهم بكل يسر وسهولة، وبإشراف وتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وقال مساعد المدير العام للإدارة العامة للشؤون الهندسية والتشغيلية المهندس محسن الصبان؛ موضحاً: مازالت وتيرة العمل مستمرةً وقائمةً على قدمٍ وساق في استكمال أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخاصة للأبواب الرئيسة (باب الملك عبدالعزيز، باب العمرة، باب الفتح).
وتابع: فيما يخص مبنى المطاف يتم استكمال أعمال التشطيبات المعمارية للواجهات الرخامية والأرضيات وتكسيتها بالرخام، مع العمل على إكمال التمديدات الإلكتروميكانيكية، واستمرار الأعمال الإنشائية بالمكبرية الجنوبية.
الصبان يكشف عن مستجدات أعمال التوسعات بالحرم المكي ومبنى المطافصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16
تتواصل وتيرة العمل في أعمال التوسعات المباركة للمسجد الحرام، ويتم استكمال أعمال الإنشاءات الخاصة بالأبواب الرئيسة لراحة ضيوف الرحمن وتأدية شعائرهم بكل يسر وسهولة، وبإشراف وتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وقال مساعد المدير العام للإدارة العامة للشؤون الهندسية والتشغيلية المهندس محسن الصبان؛ موضحاً: مازالت وتيرة العمل مستمرةً وقائمةً على قدمٍ وساق في استكمال أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخاصة للأبواب الرئيسة (باب الملك عبدالعزيز، باب العمرة، باب الفتح).
وتابع: فيما يخص مبنى المطاف يتم استكمال أعمال التشطيبات المعمارية للواجهات الرخامية والأرضيات وتكسيتها بالرخام، مع العمل على إكمال التمديدات الإلكتروميكانيكية، واستمرار الأعمال الإنشائية بالمكبرية الجنوبية.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
11:19 AM
إكمال التمديدات الإلكتروميكانيكية واستمرار الأعمال الإنشائية بالمكبرية الجنوبية
تتواصل وتيرة العمل في أعمال التوسعات المباركة للمسجد الحرام، ويتم استكمال أعمال الإنشاءات الخاصة بالأبواب الرئيسة لراحة ضيوف الرحمن وتأدية شعائرهم بكل يسر وسهولة، وبإشراف وتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وقال مساعد المدير العام للإدارة العامة للشؤون الهندسية والتشغيلية المهندس محسن الصبان؛ موضحاً: مازالت وتيرة العمل مستمرةً وقائمةً على قدمٍ وساق في استكمال أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخاصة للأبواب الرئيسة (باب الملك عبدالعزيز، باب العمرة، باب الفتح).
وتابع: فيما يخص مبنى المطاف يتم استكمال أعمال التشطيبات المعمارية للواجهات الرخامية والأرضيات وتكسيتها بالرخام، مع العمل على إكمال التمديدات الإلكتروميكانيكية، واستمرار الأعمال الإنشائية بالمكبرية الجنوبية.
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المصدر : الخليج 365
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