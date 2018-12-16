7 أسلحة تجهّزها "واتساب" لكل مستخدميها في 2019

محمد بن مسعود - الدمام - معظمها تم طرحه في وقت سابق للإخبار عن نسخة بيتا

يستعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب" لإطلاق جملة واسعة من التغييرات الثورية خلال عام 2019 المقبل، وينوي تسليح مستخدميه بـ "7 أسلحة" رئيسة.

ونشر موقع "مترو" التفاصيل الكاملة للأسلحة السبعة، التي تنوي "واتساب" دعم مستخدميها بها، خلال الأسابيع المقبلة.

معظم تلك الأسلحة يختبرها "واتساب" خلال الشهور الماضية، وموجودة على نسخة "واتساب بيتا"، لكن من المتوقع طرحها رسمياً لكل المستخدمين خلال عام 2019 المقبل.

وجاءت تلك الأسلحة عن النحو التالي:

1- رسائل صوتية متتابعة:

يستعد "واتساب" لأن يوفر لكل مستخدميه تقنية جديدة ثورية، ستسمح لكل المستخدمين بتشغيل الرسائل الصوتية تلقائياً الواحدة تلو الأخرى، من دون الحاجة إلى تشغيل كل واحدة على حدة.

وتختبر "واتساب" منذ فترة تلك التقنية على نظام تشغيل "آي أو إس"، ومن المقرر أن يتم دعم نظام "أندرويد" خلال عام 2019.

2- "دارك مود":

دوما ما تسبب مشاهدة تطبيقات التراسل والدردشة ليلا أزمة كبيرة للمستخدمين، لذلك من المتوقع أن يوفر "واتساب" رسمياً "الوضع المظلم" أو "دارك مود" لمستخدميه، الذي يدعم المشاهدة الليلية الصحية لمستخدميه.

وتختبر "واتساب" التقنية الجديدة منذ فترة، ومن المتوقع أن يتم دعمها رسميا لكل المستخدمين مطلع عام 2019 المقبل.

3- الصور في الصور:

دوماً ما كان يظهر أي رسالة عبر "واتساب" تحتوي على مقطع فيديو من يوتيوب أو فيسبوك على شكل رابط.

لكن التحديث المرتقب الذي أطلق عليه "الصور في الصور"، سيجعل مقاطع الفيديو على "يوتيوب وفيسبوك" تظهر في صورة من داخلها مربع الفيديو، لكي يمكن مشاهدته دون مغادرة تطبيق "واتساب" الرئيس.

4- المكالمة الجماعية:

في حال رغبة أيّ مستخدم إجراء مكالمة جماعية، ينبغي إليك أن تبدأ بإجراء محادثة مع شخص، ثم إضافة آخرين، لكن "واتساب" أضافت خاصية جديدة توفر زراً جديداً يسمح بالبدء بمكالمة جماعية سريعة لتوفير الجهد والوقت.

5- معاينة الوسائط:

رغم بساطتها إلا أنها مفيدة جداً، يجهّز "واتساب" لتحديث جديد يتيح لمستخدميه بمعاينة أيّ وسائط من "صور وفيديوهات" من خيار الإشعارات، دون فتح الوسائط نفسها، وهو ما سيساعد المستخدم في توفير البيانات الخاصة بهاتفه.

6- رموز QR:

تسمح الرموز QR الجديدة التي تخصصها "واتساب" للمستخدمين إمكانية مشاركة الأرقام بسرعة وأمان وخصوصية مع الأخرين.

7- تغيير الحالة:

هذا التحديث يشبه بصورة كبيرة تقنية "القصص" الموجودة على "سناب شات"، التي تسمح للمستخدم بنشر مقاطع فيديو أو صور أو ملفات صور متحركة GIF تختفي بعد 24 ساعة فقط.

ولكن أزمة تلك التقنية أن "واتساب" تخطط لأن تكون تلك التقنية هي أداة لنشر الإعلانات على حسابات المستخدمين.

وستظهر تلك التقنية الجديدة مطلع 2019، وفقاً لتصريحات المدير السابق لـ "واتساب"، بريان آكتون؛ التي قال إنها كانت سبباً لتركه منصبه في الشركة.