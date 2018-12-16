السعودية اليوم / تطورات الأوضاع الأمنية في العراق



بغداد 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

لقي مدني عراقي مصرعه , في هجوم مسلح شمال بغداد اليوم .

وأفاد مصدر أمني محلي أن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة للصوت على الشخص المذكور, أثناء وجوده في منطقة الحسينية شمال بغداد ,مما أدى إلى مصرعه في الحال.

وأوضح المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وباشرت التحقيق في ملابساته كما نقلت الجثة إلى الطب العدلي.

// انتهى //

11:57ت م

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بغداد 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسلقي مدني عراقي مصرعه , في هجوم مسلح شمال بغداد اليوم .وأفاد مصدر أمني محلي أن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة للصوت على الشخص المذكور, أثناء وجوده في منطقة الحسينية شمال بغداد ,مما أدى إلى مصرعه في الحال.وأوضح المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وباشرت التحقيق في ملابساته كما نقلت الجثة إلى الطب العدلي.// انتهى //11:57ت م0024

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