السعودية اليوم / المجلس المحلي بالمندق يناقش الأعمال التطويرية لخدمة الشباب والمرأة



الباحة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

رأس محافظ المندق محمد بن معيض الفايز اليوم ، اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير بالمحافظة والمنعقد بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.

وأكد الفايز أهمية تفاعل الأعضاء وتقديم المقترحات والدراسات للمجلس وتلمس احتياجات أهالي المحافظة وعرضها لتلبيتها والإسهام في رفع مستوى الخدمات والمرافق ، وبذل الجهد والفكر فيما يحقق التنمية الاقتصادية والثقافية والشبابية والاجتماعية المستدامة ، منوهاً بالاهتمام والمتابعة المستمرة التي يوليها سمو أمير منطقة الباحة ، للمشروعات التنموية المختلفة التي تشهدها المحافظة في إطار اهتمام ودعم ورعاية الحكومة الرشيدة – أيدها الله -.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات من أبرزها إيجاد كبرى لمدخل متنزه الخلب ومدخل عويرة وتطوير وتحسين الموقع ، إيجاد منشأة خاصة بالشباب من ملاعب رياضية ومراكز لاحتضان نشاطاتهم وهواياتهم ، وإنشاء فرع نسائي بأحد البنوك بالمحافظة ، وفي إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة.

واتخذ المجلس التوصيات اللازمة التي سيتم رفعها لسمو أمير المنطقة للتوجيه بما يلزم حيالها.

// انتهى //

11:55ت م

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الباحة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسرأس محافظ المندق محمد بن معيض الفايز اليوم ، اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير بالمحافظة والمنعقد بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.وأكد الفايز أهمية تفاعل الأعضاء وتقديم المقترحات والدراسات للمجلس وتلمس احتياجات أهالي المحافظة وعرضها لتلبيتها والإسهام في رفع مستوى الخدمات والمرافق ، وبذل الجهد والفكر فيما يحقق التنمية الاقتصادية والثقافية والشبابية والاجتماعية المستدامة ، منوهاً بالاهتمام والمتابعة المستمرة التي يوليها سمو أمير منطقة الباحة ، للمشروعات التنموية المختلفة التي تشهدها المحافظة في إطار اهتمام ودعم ورعاية الحكومة الرشيدة – أيدها الله -.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات من أبرزها إيجاد كبرى لمدخل متنزه الخلب ومدخل عويرة وتطوير وتحسين الموقع ، إيجاد منشأة خاصة بالشباب من ملاعب رياضية ومراكز لاحتضان نشاطاتهم وهواياتهم ، وإنشاء فرع نسائي بأحد البنوك بالمحافظة ، وفي إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة.واتخذ المجلس التوصيات اللازمة التي سيتم رفعها لسمو أمير المنطقة للتوجيه بما يلزم حيالها.// انتهى //11:55ت م0023

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