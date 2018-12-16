السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين من محافظة رام الله



رام الله 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم ،سبعة فلسطينيين من عدة قرى وبلدات محافظة رام الله، بينهم شيخ ضرير وأسير محرر.

وذكرت مصادر محلية في المحافظة، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة كوبر، فيما اعتقلت الشيخ الضرير علي حنون، والأسير المحرر ماهر شريتح من بلدة المزرعة الغربية، إضافة الى فلسطينيين من بلدتي أبو قش وصفا.

// انتهى //

11:37ت م

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رام الله 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم ،سبعة فلسطينيين من عدة قرى وبلدات محافظة رام الله، بينهم شيخ ضرير وأسير محرر.وذكرت مصادر محلية في المحافظة، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة كوبر، فيما اعتقلت الشيخ الضرير علي حنون، والأسير المحرر ماهر شريتح من بلدة المزرعة الغربية، إضافة الى فلسطينيين من بلدتي أبو قش وصفا.// انتهى //11:37ت م0019

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