السعودية اليوم / اهتمامات الصحف العراقية



بغداد 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بأحداث البصرة بجنوب العراق المتمثلة بالتظاهرات التي تشهدها منذ أسابيع مطالبة بالاصلاح والخدمات وفرص العمل.

وعرجت الصحف على الجانب الأمني مركزة على قيام قيادة عمليات بغداد برفع 35 سيطرة أمنية في جانبي الرصافة والكرخ من العاصمة العراقية, في ضوء الأوضاع الأمنية المستقرة.

وتطرقت إلى تأخر حسم رئاسات اللجان النيابية بسبب عدم اكتمال التشكيلة الوزارية، فضلاً عن عدم وجود اتفاق سياسي بين الكتل السياسية حولها , متوقعة أن يشهد الأسبوع الحالي حسم هذا الملف.

// انتهى //

10:57ت م

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بغداد 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بأحداث البصرة بجنوب العراق المتمثلة بالتظاهرات التي تشهدها منذ أسابيع مطالبة بالاصلاح والخدمات وفرص العمل.وعرجت الصحف على الجانب الأمني مركزة على قيام قيادة عمليات بغداد برفع 35 سيطرة أمنية في جانبي الرصافة والكرخ من العاصمة العراقية, في ضوء الأوضاع الأمنية المستقرة.وتطرقت إلى تأخر حسم رئاسات اللجان النيابية بسبب عدم اكتمال التشكيلة الوزارية، فضلاً عن عدم وجود اتفاق سياسي بين الكتل السياسية حولها , متوقعة أن يشهد الأسبوع الحالي حسم هذا الملف.// انتهى //10:57ت م0014

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