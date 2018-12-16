شكرا لقرائتكم أكسفورد للطيران بالدمام توقع أكبر اتفاقية شراء طائرات دايموند بالشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - الدمام

شهد معرض الطيران “ميبا” الذي يقام في موقع معرض دبي للطيران الجوي بدولة الإمارات العربية المتحدة مراسم توقيع أكبر اتفاقية شراء طائرات من نوع “دايموند” الأوروبية على مستوى الشرق الأوسط، والتي وقعتها أكاديمية أكسفورد للطيران بالدمام لشراء عدد بلغ 60 طائرة “دايموند” ، كما تعد الاتفاقية واحدة من أكبر 10 صفقات تاريخية من هذا النوع على مستوى العالم.

وأكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية أكسفورد فرع الدمام الكابتن عثمان المطيري، بأن الطائرات التي تم توقيع اتفاقية شرائها تعتبر أفضل طائرات تدريب على مستوى العالم من حيث الأمان والتكنولوجيا المتقدمة، مبيناً بأن هذه الطائرة تعتبر خيار استراتيجي حيث إنها شبيهة بطائرات الإيرباص التي تستخدمها معظم شركات الخطوط بالمنطقة.

وقال الكابتن المطيري، بأن المملكة تشهد نهضة على كافة الأصعدة وما هذه الأكاديمية إلا ثمرة من ثمرات رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تعمل على توطين التدريب وجلب أفضل الخبرات العالمية لتمكين أبناء الوطن من الحصول على فرص وظيفية ذات دخل مجزي.

من جهته قال مدير تطوير الأعمال السيد انثوني ميلر، بأن قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية قطاع حيوي ويشهد نمواً متسارعاً في ظل وجود رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، مؤكداً أن هذه الصفقة تعتبر الأضخم على مستوى أكاديميات الشرق الأوسط.

وأكد السيد ميلر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمعرض “ميبا” الجوي بعد توقيعه عقد شراء 60 طائرة جديدة من نوع دايموند لأكاديمية أكسفورد فرع الدمام، أن الأكاديمية ستوفر أجهزة محاكاة متقدمة من نوع ” أير باص 320 ” لتأهيل الطلاب على قيادة هذا النوع من الطائرات فور حصولهم على رخصة الطيار التجاري.

إلى ذلك حضر الرئيس التنفيذي لشركة فلاي ناس الأستاذ بندر المهنا، وعدد من طلاب الأكاديمية مراسم توقيع الاتفاقية وأبدى الطلاب سعادتهم بتوفير هذه الإمكانيات داخل المملكة، فيما وجه المهنا كلمة لأبنائه الطلاب شدد فيها على حاجة شركات الخطوط لطيارين محترفين ومؤهلين.

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