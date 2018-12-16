الان تتابع حساب المواطن يستقبل الاعتراضات على مبلغ استحقاق الدفعة 13 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلن حساب المواطن، اليوم، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 13. موضحا أن تلقي الطلبات يكون عبر البوابة الإلكترونية، من خلال الرابط: http://ca.gov.sa

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