شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: 4 وفيات في حادثة تصادم على طريق تربه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سعد الغنامي (الطائف)

وقعت مساء أمس (السبت) عند الساعة 6:41 حادثة تصادم على طريق تربه أمام تقاطع (طريق غزايل) نتج عنه أربع وفيات وإصابة ثلاثة.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات وجهت ثلاث فرق إسعافية وفرقة من الصحة بقيادة القائد الميداني بدر الحارثي. وعند وصول أول فرقة اتضح بالموقع سبع حالات منها أربع وفيات، وثلاث إصابات قُدرت بالمتوسطة.

وعل الفور تم التعامل مع الإصابات وتقديم الخدمة الإسعافية لها ونقلها بعد التنسيق إلى مستشفى قياء العام.