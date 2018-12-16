شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

رياح سطحية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم)، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة. هذا ما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأحد).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.