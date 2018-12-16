دراسة جديدة: الرضاعة الطبيعية للطفل تحمي الأم من أمراض الكبد

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تشير دراسة أمريكية إلى أن الأمهات اللائي يُرضعن أولادهن بشكل طبيعي ستة أشهر أو أكثر، ربما تقل الدهون في أكبادهن، كما يقل خطر إصابتهن بأمراض في الكبد؛ حسب وكالة "رويترز".
وهناك صلة منذ فترة طويلة بين الرضاعة الطبيعية وفوائد صحية للنساء؛ من بينها تراجع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، وأنواع معينة من السرطان. وركزت الدراسة الحالية على ما إذا كانت الرضاعة مرتبطة أيضاً بتراجع خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي الذي عادة ما يكون مرتبطاً بالبدانة وعادات أكل معينة.
وتابع الباحثون 844 امرأة لمدة 25 عاماً بعد وضعهن. وبشكل عام فإن 32% منهن أرضعن أولادهن لفترة شهر، و25% قلن إنهن أرضعن أولادهن بشكل طبيعي لفترة تراوحت بين شهر وستة أشهر، و43% ذكرن إرضاعهن أولادهن لفترة أطول.
وذكر الباحثون في دورية أمراض الدم، أنه بحلول نهاية الدراسة كان عمر هؤلاء النسوة 49 عاماً في المتوسط. وأصيبت 54 امرأة أو 6% منهن بالكبد الدهني غير الكحولي.
وقلّ احتمال إصابة النساء اللائي أرضعن أولادهن ستة أشهر على الأقل بأمراض في الكبد بنسبة 52% بالمقارنة مع الأمهات اللائي أرضعن أولادهن أقل من شهر.
وقالت الطبيبة فيرال أجميرا من جامعة كاليفورنيا في سان دييجو: إن "هذا التحليل الجديد يسهم في الكم المتزايد من الأدلة التي تثبت أن رضاعة الطفل بشكل طبيعي تمثل أيضاً فوائد صحية مهمة للأم".
دراسة جديدة: الرضاعة الطبيعية للطفل تحمي الأم من أمراض الكبدأيمن حسن الخليج 365 2018-12-16
تشير دراسة أمريكية إلى أن الأمهات اللائي يُرضعن أولادهن بشكل طبيعي ستة أشهر أو أكثر، ربما تقل الدهون في أكبادهن، كما يقل خطر إصابتهن بأمراض في الكبد؛ حسب وكالة "رويترز".
وهناك صلة منذ فترة طويلة بين الرضاعة الطبيعية وفوائد صحية للنساء؛ من بينها تراجع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، وأنواع معينة من السرطان. وركزت الدراسة الحالية على ما إذا كانت الرضاعة مرتبطة أيضاً بتراجع خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي الذي عادة ما يكون مرتبطاً بالبدانة وعادات أكل معينة.
وتابع الباحثون 844 امرأة لمدة 25 عاماً بعد وضعهن. وبشكل عام فإن 32% منهن أرضعن أولادهن لفترة شهر، و25% قلن إنهن أرضعن أولادهن بشكل طبيعي لفترة تراوحت بين شهر وستة أشهر، و43% ذكرن إرضاعهن أولادهن لفترة أطول.
وذكر الباحثون في دورية أمراض الدم، أنه بحلول نهاية الدراسة كان عمر هؤلاء النسوة 49 عاماً في المتوسط. وأصيبت 54 امرأة أو 6% منهن بالكبد الدهني غير الكحولي.
وقلّ احتمال إصابة النساء اللائي أرضعن أولادهن ستة أشهر على الأقل بأمراض في الكبد بنسبة 52% بالمقارنة مع الأمهات اللائي أرضعن أولادهن أقل من شهر.
وقالت الطبيبة فيرال أجميرا من جامعة كاليفورنيا في سان دييجو: إن "هذا التحليل الجديد يسهم في الكم المتزايد من الأدلة التي تثبت أن رضاعة الطفل بشكل طبيعي تمثل أيضاً فوائد صحية مهمة للأم".
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
10:43 AM
بعد حمايتها من أمراض القلب والسكري والسرطان
تشير دراسة أمريكية إلى أن الأمهات اللائي يُرضعن أولادهن بشكل طبيعي ستة أشهر أو أكثر، ربما تقل الدهون في أكبادهن، كما يقل خطر إصابتهن بأمراض في الكبد؛ حسب وكالة "رويترز".
وهناك صلة منذ فترة طويلة بين الرضاعة الطبيعية وفوائد صحية للنساء؛ من بينها تراجع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، وأنواع معينة من السرطان. وركزت الدراسة الحالية على ما إذا كانت الرضاعة مرتبطة أيضاً بتراجع خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي الذي عادة ما يكون مرتبطاً بالبدانة وعادات أكل معينة.
وتابع الباحثون 844 امرأة لمدة 25 عاماً بعد وضعهن. وبشكل عام فإن 32% منهن أرضعن أولادهن لفترة شهر، و25% قلن إنهن أرضعن أولادهن بشكل طبيعي لفترة تراوحت بين شهر وستة أشهر، و43% ذكرن إرضاعهن أولادهن لفترة أطول.
وذكر الباحثون في دورية أمراض الدم، أنه بحلول نهاية الدراسة كان عمر هؤلاء النسوة 49 عاماً في المتوسط. وأصيبت 54 امرأة أو 6% منهن بالكبد الدهني غير الكحولي.
وقلّ احتمال إصابة النساء اللائي أرضعن أولادهن ستة أشهر على الأقل بأمراض في الكبد بنسبة 52% بالمقارنة مع الأمهات اللائي أرضعن أولادهن أقل من شهر.
وقالت الطبيبة فيرال أجميرا من جامعة كاليفورنيا في سان دييجو: إن "هذا التحليل الجديد يسهم في الكم المتزايد من الأدلة التي تثبت أن رضاعة الطفل بشكل طبيعي تمثل أيضاً فوائد صحية مهمة للأم".
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المصدر : الخليج 365
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