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انت الان تتابع "مرور نجران": لا ملاحظات أو مخالفات مع أول أيام الاختبارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكدت إدارة مرور منطقة نجران، عدم تسجيل أي ملاحظات مع انطلاق أول أيام اختبارات طلاب وطالبات المدارس.
جاء ذلك إثر الخطة المرورية الميدانية الخاصة التي تنفذها إدارة مرور منطقة نجران خلال فترة الاختبارات التي بدأتها فجر اليوم، بتوجيه من مدير الإدارة العامة للمرور، ومتابعة ميدانية من مدير مرور منطقة نجران العقيد مناحي بن شجاع السبيعي.
شارك في تنفيذ الخطة عدد كبير من منسوبي مرور منطقة نجران، واستهدفت تغطية الطرق والتقاطعات ذات الأهمية، والمؤدية للمدارس؛ بهدف تيسير وضبط حركة السير، وإزالة كل ما من شأنه تعطيل الحركة أمام الطلاب والطالبات الدارسين، ووصولهم لوجهاتهم في الوقت المحدد، وتقديم المساعدة لمن قد يتعرض لحادث، ولو كان بسيطاً، ونقله لوجهته، أو توفير وسيلة أخرى لذلك؛ كي يتمكن من أداء الاختبار، ومن ثم العودة بعد انتهاء الاختبار بكل يسر وسهولة.
ورصدت عدسة "الخليج 365" كثافة انتشار دوريات المرور حول المدارس والميادين ذات الأهمية؛ لمنع تجمعات الطلاب والتي قد ينجم عنها ممارسة التفحيط أو ما شابه.
وتمنت الإدارة العامة للمرور لأبنائها الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح، كما عبّرت عن أمنياتها للجميع بالسلامة العامة.
"مرور نجران": لا ملاحظات أو مخالفات مع أول أيام الاختباراتهادي آل كليب الخليج 365 2018-12-16
أكدت إدارة مرور منطقة نجران، عدم تسجيل أي ملاحظات مع انطلاق أول أيام اختبارات طلاب وطالبات المدارس.
جاء ذلك إثر الخطة المرورية الميدانية الخاصة التي تنفذها إدارة مرور منطقة نجران خلال فترة الاختبارات التي بدأتها فجر اليوم، بتوجيه من مدير الإدارة العامة للمرور، ومتابعة ميدانية من مدير مرور منطقة نجران العقيد مناحي بن شجاع السبيعي.
شارك في تنفيذ الخطة عدد كبير من منسوبي مرور منطقة نجران، واستهدفت تغطية الطرق والتقاطعات ذات الأهمية، والمؤدية للمدارس؛ بهدف تيسير وضبط حركة السير، وإزالة كل ما من شأنه تعطيل الحركة أمام الطلاب والطالبات الدارسين، ووصولهم لوجهاتهم في الوقت المحدد، وتقديم المساعدة لمن قد يتعرض لحادث، ولو كان بسيطاً، ونقله لوجهته، أو توفير وسيلة أخرى لذلك؛ كي يتمكن من أداء الاختبار، ومن ثم العودة بعد انتهاء الاختبار بكل يسر وسهولة.
ورصدت عدسة "الخليج 365" كثافة انتشار دوريات المرور حول المدارس والميادين ذات الأهمية؛ لمنع تجمعات الطلاب والتي قد ينجم عنها ممارسة التفحيط أو ما شابه.
وتمنت الإدارة العامة للمرور لأبنائها الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح، كما عبّرت عن أمنياتها للجميع بالسلامة العامة.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
10:35 AM
انتشار لدوريات المرور حول المدارس والميادين لمنع تجمعات الطلاب
أكدت إدارة مرور منطقة نجران، عدم تسجيل أي ملاحظات مع انطلاق أول أيام اختبارات طلاب وطالبات المدارس.
جاء ذلك إثر الخطة المرورية الميدانية الخاصة التي تنفذها إدارة مرور منطقة نجران خلال فترة الاختبارات التي بدأتها فجر اليوم، بتوجيه من مدير الإدارة العامة للمرور، ومتابعة ميدانية من مدير مرور منطقة نجران العقيد مناحي بن شجاع السبيعي.
شارك في تنفيذ الخطة عدد كبير من منسوبي مرور منطقة نجران، واستهدفت تغطية الطرق والتقاطعات ذات الأهمية، والمؤدية للمدارس؛ بهدف تيسير وضبط حركة السير، وإزالة كل ما من شأنه تعطيل الحركة أمام الطلاب والطالبات الدارسين، ووصولهم لوجهاتهم في الوقت المحدد، وتقديم المساعدة لمن قد يتعرض لحادث، ولو كان بسيطاً، ونقله لوجهته، أو توفير وسيلة أخرى لذلك؛ كي يتمكن من أداء الاختبار، ومن ثم العودة بعد انتهاء الاختبار بكل يسر وسهولة.
ورصدت عدسة "الخليج 365" كثافة انتشار دوريات المرور حول المدارس والميادين ذات الأهمية؛ لمنع تجمعات الطلاب والتي قد ينجم عنها ممارسة التفحيط أو ما شابه.
وتمنت الإدارة العامة للمرور لأبنائها الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح، كما عبّرت عن أمنياتها للجميع بالسلامة العامة.
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المصدر : الخليج 365
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