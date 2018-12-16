"إنستجرام" تجهّز أدوات استثنائية لفئة مختارة من مستخدميها

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كشفت تقارير إخبارية، عن أن تطبيق التراسل المصور "إنستجرام"، يجهز تحديثاً جديداً يحوي عدداً من الأدوات الاستثنائية، التي ستكون مخصصة لفئة مختارة من مستخدميها.
وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إلى أن "إنستجرام" يجهّز لإطلاق نوع جديد من الحسابات سيطلق عليه "حسابات المبدعين".
وسيتم تخصيص حسابات المبدعين على "إنستجرام" لفئة محدودة من المشاهير، والذي سيوفر لهم أدوات خاصة تلبي احتياجاتهم بصورة أكبر من الحسابات العادية.
وسيوفر "إنستجرام" للمشاهير خواص وتقنيات جديدة في مشاركة ونشر الصور ومقاطع الفيديو.
وسيكون ذلك الحساب مختلفا عن الحسابات الأخرى، التي الخليج 365 وأطلقتها "إنستجرام" في وقت سابق، وأطلقت عليها "حسابات الأعمال التجارية" التي خصصتها للشركات والمؤسسات.
كما سيتضمن "حساب المبدع" على إنستجرام مرشحات جديدة للرسائل المباشرة، كما ستجعلهم يصلون بصورة أسرع لمن يتابعونهم ومن توقفوا عن متابعتهم.
"إنستجرام" تجهّز أدوات استثنائية لفئة مختارة من مستخدميهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16
كشفت تقارير إخبارية، عن أن تطبيق التراسل المصور "إنستجرام"، يجهز تحديثاً جديداً يحوي عدداً من الأدوات الاستثنائية، التي ستكون مخصصة لفئة مختارة من مستخدميها.
وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إلى أن "إنستجرام" يجهّز لإطلاق نوع جديد من الحسابات سيطلق عليه "حسابات المبدعين".
وسيتم تخصيص حسابات المبدعين على "إنستجرام" لفئة محدودة من المشاهير، والذي سيوفر لهم أدوات خاصة تلبي احتياجاتهم بصورة أكبر من الحسابات العادية.
وسيوفر "إنستجرام" للمشاهير خواص وتقنيات جديدة في مشاركة ونشر الصور ومقاطع الفيديو.
وسيكون ذلك الحساب مختلفا عن الحسابات الأخرى، التي الخليج 365 وأطلقتها "إنستجرام" في وقت سابق، وأطلقت عليها "حسابات الأعمال التجارية" التي خصصتها للشركات والمؤسسات.
كما سيتضمن "حساب المبدع" على إنستجرام مرشحات جديدة للرسائل المباشرة، كما ستجعلهم يصلون بصورة أسرع لمن يتابعونهم ومن توقفوا عن متابعتهم.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
10:30 AM
التحديث سيتم إطلاقه لفئة محدودة من المشاهير
كشفت تقارير إخبارية، عن أن تطبيق التراسل المصور "إنستجرام"، يجهز تحديثاً جديداً يحوي عدداً من الأدوات الاستثنائية، التي ستكون مخصصة لفئة مختارة من مستخدميها.
وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إلى أن "إنستجرام" يجهّز لإطلاق نوع جديد من الحسابات سيطلق عليه "حسابات المبدعين".
وسيتم تخصيص حسابات المبدعين على "إنستجرام" لفئة محدودة من المشاهير، والذي سيوفر لهم أدوات خاصة تلبي احتياجاتهم بصورة أكبر من الحسابات العادية.
وسيوفر "إنستجرام" للمشاهير خواص وتقنيات جديدة في مشاركة ونشر الصور ومقاطع الفيديو.
وسيكون ذلك الحساب مختلفا عن الحسابات الأخرى، التي الخليج 365 وأطلقتها "إنستجرام" في وقت سابق، وأطلقت عليها "حسابات الأعمال التجارية" التي خصصتها للشركات والمؤسسات.
كما سيتضمن "حساب المبدع" على إنستجرام مرشحات جديدة للرسائل المباشرة، كما ستجعلهم يصلون بصورة أسرع لمن يتابعونهم ومن توقفوا عن متابعتهم.
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المصدر : الخليج 365
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