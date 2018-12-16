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"تكفى يا أمير.. تكفى يا الأمير محمد.. صورة" .. بهذه الكلمات المتتالية حاول شاب سعودي النداء على سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ ليلتقط معه صورة تذكارية، ورغم وجود حاجز حديدي بينهما إلا أن الأمير لبّى نداء الشاب، وفاجأه بالذهاب إليه لالتقاط الصورة معه بكل تواضع وعفوية.
ومن خلال مقطع فيديو لقي رواجاً على "تويتر" يظهر أحد الشباب السعوديين وهو يحاول الوصول إلى الأمير محمد بن سلمان؛ الذي كان يتجوّل في المنطقة التي احتضنت فعاليات "فورمولا إي"، ولكن حال بينه وبين الأمير حاجز حديدي، فما كان من الشاب إلا النداء على الأمير والطلب منه لتشريفه بالتقاط صورة "سيلفي"، وعلى الفور استجاب ولي العهد للشاب وذهب للوقوف إلى جواره، ليلتقط الشاب الصورة في سعادة بالغة بعد أن استجاب الأمير لطلبه.
وتفاعل المغرِّدون مع المقطع مثنين على تواضع الأمير وثقته بنفسه، فكتبت "سويرة" معلقةً على المقطع: "حبيبنا وفخرنا المتواضع جعل الله يطول بعمرك ويخليك لنا يا أمير الشباب".
وأشاد أحد المغرّدين بتواضع الأمير وعفويته، قائلاً: "الله.. أتعب وأنا أقول المقطع لطيف.. عفوية (قائد المستقبل والشباب) لم تتكرّر سابقاً يلبي كل النداءات ولا يرفض أحداً.. الله يجعل عمرك طويلاً"، وقال مغرِّد آخر تعليقاً على المقطع أيضاً: "رفع الله قدره.. متواضع".
وغرّد سعيد البقمي؛ فقال: "مَن تواضع لله رفعه.. التواضع من صفات المؤمنين"، بينما عبّر المغرِّد أبو عبدالله، عن حبه لولاة الأمر، بقوله: "ويلوموننا في حبهم .. الله يديمهم ويطول بأعمارهم".
كسر الحاجز الحديدي ولبّى نداء شاب "تكفى يا أمير" .. ولي العهد "ثقة وعفوية وتواضع"ياسر نجدي الخليج 365 2018-12-16
"تكفى يا أمير.. تكفى يا الأمير محمد.. صورة" .. بهذه الكلمات المتتالية حاول شاب سعودي النداء على سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ ليلتقط معه صورة تذكارية، ورغم وجود حاجز حديدي بينهما إلا أن الأمير لبّى نداء الشاب، وفاجأه بالذهاب إليه لالتقاط الصورة معه بكل تواضع وعفوية.
ومن خلال مقطع فيديو لقي رواجاً على "تويتر" يظهر أحد الشباب السعوديين وهو يحاول الوصول إلى الأمير محمد بن سلمان؛ الذي كان يتجوّل في المنطقة التي احتضنت فعاليات "فورمولا إي"، ولكن حال بينه وبين الأمير حاجز حديدي، فما كان من الشاب إلا النداء على الأمير والطلب منه لتشريفه بالتقاط صورة "سيلفي"، وعلى الفور استجاب ولي العهد للشاب وذهب للوقوف إلى جواره، ليلتقط الشاب الصورة في سعادة بالغة بعد أن استجاب الأمير لطلبه.
وتفاعل المغرِّدون مع المقطع مثنين على تواضع الأمير وثقته بنفسه، فكتبت "سويرة" معلقةً على المقطع: "حبيبنا وفخرنا المتواضع جعل الله يطول بعمرك ويخليك لنا يا أمير الشباب".
وأشاد أحد المغرّدين بتواضع الأمير وعفويته، قائلاً: "الله.. أتعب وأنا أقول المقطع لطيف.. عفوية (قائد المستقبل والشباب) لم تتكرّر سابقاً يلبي كل النداءات ولا يرفض أحداً.. الله يجعل عمرك طويلاً"، وقال مغرِّد آخر تعليقاً على المقطع أيضاً: "رفع الله قدره.. متواضع".
وغرّد سعيد البقمي؛ فقال: "مَن تواضع لله رفعه.. التواضع من صفات المؤمنين"، بينما عبّر المغرِّد أبو عبدالله، عن حبه لولاة الأمر، بقوله: "ويلوموننا في حبهم .. الله يديمهم ويطول بأعمارهم".
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
10:24 AM
حاول الوصول إلى الأمير أثناء تجوّله بـ "فورمولا إي" بالكلمات ثم كانت المفاجأة .. ويلوموننا في حبّهم
"تكفى يا أمير.. تكفى يا الأمير محمد.. صورة" .. بهذه الكلمات المتتالية حاول شاب سعودي النداء على سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ ليلتقط معه صورة تذكارية، ورغم وجود حاجز حديدي بينهما إلا أن الأمير لبّى نداء الشاب، وفاجأه بالذهاب إليه لالتقاط الصورة معه بكل تواضع وعفوية.
ومن خلال مقطع فيديو لقي رواجاً على "تويتر" يظهر أحد الشباب السعوديين وهو يحاول الوصول إلى الأمير محمد بن سلمان؛ الذي كان يتجوّل في المنطقة التي احتضنت فعاليات "فورمولا إي"، ولكن حال بينه وبين الأمير حاجز حديدي، فما كان من الشاب إلا النداء على الأمير والطلب منه لتشريفه بالتقاط صورة "سيلفي"، وعلى الفور استجاب ولي العهد للشاب وذهب للوقوف إلى جواره، ليلتقط الشاب الصورة في سعادة بالغة بعد أن استجاب الأمير لطلبه.
وتفاعل المغرِّدون مع المقطع مثنين على تواضع الأمير وثقته بنفسه، فكتبت "سويرة" معلقةً على المقطع: "حبيبنا وفخرنا المتواضع جعل الله يطول بعمرك ويخليك لنا يا أمير الشباب".
وأشاد أحد المغرّدين بتواضع الأمير وعفويته، قائلاً: "الله.. أتعب وأنا أقول المقطع لطيف.. عفوية (قائد المستقبل والشباب) لم تتكرّر سابقاً يلبي كل النداءات ولا يرفض أحداً.. الله يجعل عمرك طويلاً"، وقال مغرِّد آخر تعليقاً على المقطع أيضاً: "رفع الله قدره.. متواضع".
وغرّد سعيد البقمي؛ فقال: "مَن تواضع لله رفعه.. التواضع من صفات المؤمنين"، بينما عبّر المغرِّد أبو عبدالله، عن حبه لولاة الأمر، بقوله: "ويلوموننا في حبهم .. الله يديمهم ويطول بأعمارهم".
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المصدر : الخليج 365
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