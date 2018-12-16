واقعة طفل جازان ولسعات الكائن البحري الغامض تتفاعل بتوجيه نائب الأمير

محمد بن مسعود - الدمام - بعدما أُصيب اثناء ممارسته السباحة على شاطئ المرجان .. صرخات وآثار غريبة

اطمأن نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، على صحة الطفل الذي تعرّض، مساء أمس، للسعات كائن بحري، موجهاً بمتابعة حالته الصحية، داعياً الله أن يلبسه الصحة والعافية.

وكان الطفل ذو الثلاث سنوات قد تعرّض للسعات كائن بحري، وقال والده محمد عسران كليبي؛ لـ "الخليج 365" إن "القصة بدأت بخروجه مع أبنائه إلى شاطئ المرجان خلف الاستاد الرياضي، وقام ابنه بممارسة السباحة على الشاطئ، ولكن سرعان ما خرج من البحر وهو يصرخ وبه آثار غريبة على جسده.

وأضاف "فوجئنا بتعرُّضه للسعة من كائن بحري غريب، فتمّ نقله إلى مستشفى أحد المسارحة، ومنه إلى مستشفى الملك فهد المركزي للعلاج".