شاهد من مدارس الرياض .. عصائر وتمر في أول أيام الاختبارات

محمد بن مسعود - الدمام - استعدادات مكثّفة وزيارات ميدانية لتهيئة الراحة لأكثر من 472 ألف طالب

أدّى (٤٧٢٥٦٠) طالباً وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس تعليم الرياض، صباح اليوم، أول اختبارات منتصف العام الدراسي الحالي بعد أن أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض استعداداتها وسخرت إمكانياتها المادية والبشرية كافة؛ لتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم.

ونشر الحساب الرسمي لإدارة تعليم الرياض بـ "تويتر"، صباح اليوم، صوراً لبعض المدارس التي استقبلت طلابها في أول أيام اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بالعصائر والماء والتمر، كما بادرت مدارس بتوزيع الماء والأقلام وبعض العبارات التحفيزية على الطلاب في اللجان من باب التهيئة النفسية لهم.

وأعدّت إدارة تعليم الرياض خطة إشرافية وجدول زيارات للوقوف على احتياجات الميدان التعليمي ومتابعة استعدادات المدارس خلال فترة الاختبارات.

وأشارت إلى أن مكاتب التعليم مكلفة بمتابعة التنظيم والإعداد للاختبارات بجميع المدارس، والالتزام بما ورد في دليل الاختبارات من حيث التنظيم والإجراءات الواردة.

في هذا الصدد، شهدت المدارس زيارات للقيادات التعليمية بإدارة تعليم الرياض للاطمئنان على سير الاختبارات، ومنها زيارة مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري لثانوية الشورى، كما زارت المساعد للشؤون التعليمية بنات ريم الراشد؛ في زيارة للثانوية 112 التابعة لمكتب تعليم البديعة؛ للاطلاع على سير الاختبارات، كما تفقّد مساعد مدير مكتب التعليم بشرق الرياض للشؤون المدرسية محمد القبلان؛ ومشرف النشاط الطلابي عبدالرحمن الزهراني؛ سير الاختبارات في ثانوية الأمير سطام بن عبدالعزيز.

من جهته، أكّد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ أن الإدارة أتمّت الاستعداد لاختبارات منتصف العام الدراسي بكافة الترتيبات الخاصة التي تضمن - بعون الله تعالى - سير الاختبارات في جو محفّز وحيوي.

‏ووجه الوهيبي؛ الإدارات ومكاتب التعليم كافة، برفع الجاهزية الكاملة خلال فترة الاختبارات وإنجاز المهام الكفيلة بتوفير الأجواء الملائمة لأدائها متمنياً التوفيق لجميع الطلاب والطالبات، مهيباً بأولياء الأمور متابعة أبنائهم ومعرفة أوقات خروجهم من الاختبار ومتابعة عودتهم إلى المنازل.

وشدّدت "تعليم الرياض" على منع إدخال أجهزة الاتصالات والجوّال قاعة الاختبار ومنع استخدام الآلة الحاسبة في الاختبار، باستثناء مادة الرياضيات لصفوف المرحلة الثانوية، والصف الثالث متوسط، واقتصار الإجابة باللون الأزرق فقط مع التقيد بالإجراءات المتخذة في حالات الغش وفق القواعد التنفيذية بلائحة الطالب الجديدة.

وشدّدت على عدم حرمان أي طالب من دخول الاختبارات إلا بقرار من مدير عام التعليم حيث يتم التعامل مع الطالب المنقطع عن الدراسة لأداء الاختبارات وفق ما ورد في دليل نظم وإجراءات الاختبارات, فيما يعامل طلاب نظام المقررات في حال الحرمان والرسوب وفق ما ورد في دليل التعليم الثانوي لنظام المقررات.

وأكّدت على عدم إعادة اختبار نهاية الفصل لأيّ طالب دخل الاختبار مهما كانت الأسباب, كما لا يتم تقديم الاختبار مهما كانت الأسباب إلا بخطاب من إدارة الاختبارات والقبول، لافتة إلى أن تطبيق الاختبارات البديلة التي تجرى في الأسبوعين الأولين من الفصل الدراسي الثاني للغائبين بأعذار مقبولة هي من صلاحيات قادة المدارس ولا تحتاج إلى الرجوع إلى إدارة الاختبارات والقبول.

وأشارت إلى أن 1440/04/19 آخر موعد لإغلاق درجات الفصل الأول، ويتم فيه تسليم التقارير للطلاب والطالبات، والاستعلام عن النتائج.