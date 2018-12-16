علاقة بين لقاح الإنفلونزا والموت المبكر.. تكشفها دراسة دنماركية

محمد بن مسعود - الدمام - بعد متابعة أكثر من 134 ألف مريض مصابين بفشل في القلب

كشفت دراسة دنماركية، أن الأشخاص المصابين بفشل في القلب ويتم حقنهم بلقاح مضاد للأنفلونزا ربما يقل لديهم احتمال الموت المبكر بالمقارنة مع نظرائهم الذين لم يحصلوا على هذا اللقاح.

وتابع باحثون أكثر من 134 ألف مريض مصابين بفشل في القلب؛ فيما بين عامي 2003 و2015، مع بقاء نصف المرضى في الدراسة لفترة 3.7 سنة على الأقل.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" اليوم: "بصفة عامة؛ فإن الحصول على حقنة واحدة على الأقل ضد الإنفلونزا كان مرتبطاً بتراجع بنسبة 18% في خطر الموت المفاجئ من كل الأسباب؛ وبصفة خاصة نتيجة مشكلات في الأوعية القلبية".

وقال دانييل مودين، الذي رأس هذه الدراسة وهو من مستشفى جينتفوتي الجامعي وجامعة كوبنهاغن: "وجدنا أيضاً أن تواتر التطعيم السنوي والتطعيم مبكراً في الموسم، مرتبطان بزيادة تراجع خطر الوفاة".