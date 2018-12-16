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انت الان تتابع خطأ غريب وراء حادث "قطار الموت" بتركيا.. و"عثمان": لقد نسيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أظهرت نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات التركية بشأن اصطدام قطار بعربة جر قطارات قبل أيام، والذي أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 47 آخرين، أن خطأً غريباً يقف وراء الحادث تَمَثّل في أحد العاملين في المحطة.
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الأحد، أن أحد العاملين في المحطة التي وقع فيها الحادث، نسي تحويل القطار إلى سكته الصحيحة، وطلب منه الاتجاه إلى السكة الخطأ؛ حيث كانت تسير عليها عربة جر للقطارات.
ونقلت الصحيفة عن العامل، ويدعى "عثمان"، قوله: "طلبت من القطار التوجه إلى السكة الثانية؛ بينما كانت سرعته مرتفعة، وكان يجب عليّ توجيهه للسكة الأولى؛ لكن ربما نسيت أن أفعل ذلك".
واحتجزت السلطات التركية 3 عاملين كانوا على رأس عملهم في المحطة خلال الاصطدام، أصر اثنان منهم أنهما قاما بواجبها وفق القواعد المتبعة خلال مرور القطار، وأنهما لم يرتكبا أي خطأ.
واستدعت السلطات للتحقيق أكثر من 45 شاهداً للإدلاء بإفاداتهم ضمن التحقيقات المستمرة لمعرفة ملابسات اصطدام قطار أنقرة، الذي كانت سرعته تتراوح بين 80 و90كم في الساعة وقت الاصطدام.
وقال عمدة أنقرة: إن القطار اصطدم بعربة الجر التي ما كان يجب أن تكون على سكة القطار الذي كان متجهاً الخميس الماضي من العاصمة التركية أنقرة إلى إقليم قونية، وسط البلاد.
خطأ غريب وراء حادث "قطار الموت" بتركيا.. و"عثمان": لقد نسيتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16
أظهرت نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات التركية بشأن اصطدام قطار بعربة جر قطارات قبل أيام، والذي أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 47 آخرين، أن خطأً غريباً يقف وراء الحادث تَمَثّل في أحد العاملين في المحطة.
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الأحد، أن أحد العاملين في المحطة التي وقع فيها الحادث، نسي تحويل القطار إلى سكته الصحيحة، وطلب منه الاتجاه إلى السكة الخطأ؛ حيث كانت تسير عليها عربة جر للقطارات.
ونقلت الصحيفة عن العامل، ويدعى "عثمان"، قوله: "طلبت من القطار التوجه إلى السكة الثانية؛ بينما كانت سرعته مرتفعة، وكان يجب عليّ توجيهه للسكة الأولى؛ لكن ربما نسيت أن أفعل ذلك".
واحتجزت السلطات التركية 3 عاملين كانوا على رأس عملهم في المحطة خلال الاصطدام، أصر اثنان منهم أنهما قاما بواجبها وفق القواعد المتبعة خلال مرور القطار، وأنهما لم يرتكبا أي خطأ.
واستدعت السلطات للتحقيق أكثر من 45 شاهداً للإدلاء بإفاداتهم ضمن التحقيقات المستمرة لمعرفة ملابسات اصطدام قطار أنقرة، الذي كانت سرعته تتراوح بين 80 و90كم في الساعة وقت الاصطدام.
وقال عمدة أنقرة: إن القطار اصطدم بعربة الجر التي ما كان يجب أن تكون على سكة القطار الذي كان متجهاً الخميس الماضي من العاصمة التركية أنقرة إلى إقليم قونية، وسط البلاد.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
09:44 AM
السلطات احتجزت 3 عاملين واستدعت أكثر من 45 للإدلاء بإفاداتهم
أظهرت نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات التركية بشأن اصطدام قطار بعربة جر قطارات قبل أيام، والذي أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 47 آخرين، أن خطأً غريباً يقف وراء الحادث تَمَثّل في أحد العاملين في المحطة.
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الأحد، أن أحد العاملين في المحطة التي وقع فيها الحادث، نسي تحويل القطار إلى سكته الصحيحة، وطلب منه الاتجاه إلى السكة الخطأ؛ حيث كانت تسير عليها عربة جر للقطارات.
ونقلت الصحيفة عن العامل، ويدعى "عثمان"، قوله: "طلبت من القطار التوجه إلى السكة الثانية؛ بينما كانت سرعته مرتفعة، وكان يجب عليّ توجيهه للسكة الأولى؛ لكن ربما نسيت أن أفعل ذلك".
واحتجزت السلطات التركية 3 عاملين كانوا على رأس عملهم في المحطة خلال الاصطدام، أصر اثنان منهم أنهما قاما بواجبها وفق القواعد المتبعة خلال مرور القطار، وأنهما لم يرتكبا أي خطأ.
واستدعت السلطات للتحقيق أكثر من 45 شاهداً للإدلاء بإفاداتهم ضمن التحقيقات المستمرة لمعرفة ملابسات اصطدام قطار أنقرة، الذي كانت سرعته تتراوح بين 80 و90كم في الساعة وقت الاصطدام.
وقال عمدة أنقرة: إن القطار اصطدم بعربة الجر التي ما كان يجب أن تكون على سكة القطار الذي كان متجهاً الخميس الماضي من العاصمة التركية أنقرة إلى إقليم قونية، وسط البلاد.
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المصدر : الخليج 365
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