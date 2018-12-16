وفاة مشجع أهلاوي.. "آل الشيخ" والنادي يعزيان ذويه

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انتقل إلى جوار ربه المشجع الأهلاوي محيي الدين أمين باز، بعد تعرضه لإغماء أثناء مواجهة فريقيْ الأهلي والشباب، مساء أمس، ضمن مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؛ مما اضطر الجهات المعنية إلى نقله لأحد مستشفيات مدينة جدة.
وقدّم تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تعازيه لأسرة الفقيد عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": صادق العزاء والمواساة لأسرة المشجع الأهلاوي الذي توفي اليوم، بعد مباراة الأهلي والشباب، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما قدمت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، تعزيتها لأسرة المشجع الراحل.
وفاة مشجع أهلاوي.. "آل الشيخ" والنادي يعزيان ذويهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16
انتقل إلى جوار ربه المشجع الأهلاوي محيي الدين أمين باز، بعد تعرضه لإغماء أثناء مواجهة فريقيْ الأهلي والشباب، مساء أمس، ضمن مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؛ مما اضطر الجهات المعنية إلى نقله لأحد مستشفيات مدينة جدة.
وقدّم تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تعازيه لأسرة الفقيد عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": صادق العزاء والمواساة لأسرة المشجع الأهلاوي الذي توفي اليوم، بعد مباراة الأهلي والشباب، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما قدمت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، تعزيتها لأسرة المشجع الراحل.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
09:40 AM
متأثراً بإغمائه بعد مباراة الأهلي والشباب
انتقل إلى جوار ربه المشجع الأهلاوي محيي الدين أمين باز، بعد تعرضه لإغماء أثناء مواجهة فريقيْ الأهلي والشباب، مساء أمس، ضمن مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؛ مما اضطر الجهات المعنية إلى نقله لأحد مستشفيات مدينة جدة.
وقدّم تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تعازيه لأسرة الفقيد عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": صادق العزاء والمواساة لأسرة المشجع الأهلاوي الذي توفي اليوم، بعد مباراة الأهلي والشباب، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما قدمت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، تعزيتها لأسرة المشجع الراحل.
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المصدر : الخليج 365
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