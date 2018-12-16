"كراني" يتوقع مع أحلى الأماني: كتلة دافئة وتكوّناً سحابياً بهذه المناطق

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أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن أجواء المملكة تشهد امتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية رطبة.
وقال عبر حسابه على "تويتر": "بعون الله تتأثر أجواؤنا بامتداد منخفض جوي على القطاع الغربي، بصحبة كتلة هوائية دافئة ورطبة.. وامتداد مرتفع جوي قطبي امتد محوره حتى جنوب منطقة الرياض.. وتكوّن سحابي على الوسطى والشرقية والغربية وجنوبها حتى جازان، مع فرصة لخلايا ممطرة وبداية تكوّن سحابي على الشمال.. والعلم لله.. مع أحلى الأماني".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً للرياح السطحية على مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم)؛ فيما تكون السماء غائمة جزئياً، وفرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.
"كراني" يتوقع مع أحلى الأماني: كتلة دافئة وتكوّناً سحابياً بهذه المناطقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16
أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن أجواء المملكة تشهد امتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية رطبة.
وقال عبر حسابه على "تويتر": "بعون الله تتأثر أجواؤنا بامتداد منخفض جوي على القطاع الغربي، بصحبة كتلة هوائية دافئة ورطبة.. وامتداد مرتفع جوي قطبي امتد محوره حتى جنوب منطقة الرياض.. وتكوّن سحابي على الوسطى والشرقية والغربية وجنوبها حتى جازان، مع فرصة لخلايا ممطرة وبداية تكوّن سحابي على الشمال.. والعلم لله.. مع أحلى الأماني".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً للرياح السطحية على مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم)؛ فيما تكون السماء غائمة جزئياً، وفرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
09:42 AM
قال: مرتفع جوي قطبي حتى جنوب الرياض وفرصة لخلايا ممطرة بالشمال
أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن أجواء المملكة تشهد امتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية رطبة.
وقال عبر حسابه على "تويتر": "بعون الله تتأثر أجواؤنا بامتداد منخفض جوي على القطاع الغربي، بصحبة كتلة هوائية دافئة ورطبة.. وامتداد مرتفع جوي قطبي امتد محوره حتى جنوب منطقة الرياض.. وتكوّن سحابي على الوسطى والشرقية والغربية وجنوبها حتى جازان، مع فرصة لخلايا ممطرة وبداية تكوّن سحابي على الشمال.. والعلم لله.. مع أحلى الأماني".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً للرياح السطحية على مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم)؛ فيما تكون السماء غائمة جزئياً، وفرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.
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المصدر : الخليج 365
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