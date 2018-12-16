"الخليج 365" ترصد أول أيام الاختبارات بالشرقية .. هدوء وتنظيم ووجود أمني

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انطلقت، صباح اليوم، في جميع مدارس المملكة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، فيما أدّى طلاب مدارس المنطقة الشرقية أول يوم من الاختبارات وسط هدوء وراحة وتنظيم ووجود أمني.
"الخليج 365" وُجدت في بعض قاعات الاختبارات ببعض مدارس المنطقة الشرقية ورصدت انطباعات بعض الطلاب، وأجمعوا أن الاختبار مرّ بسهولة ويُسر نتيجة الخطط المُعدة مسبقاً، من إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية ومن قِبل المدارس وأيضاً وجود الجهات الأمنية التي سهّلت وصول الطلاب إلى مدارسهم وفكّت الاختناقات والازدحام.
وقال طلاب بعض المدارس: وجدنا سُبل الراحة متوافرة في المدارس من خلال البيئة الملائمة والمثالية والمناخ المناسب، والأجواء التي ساعدتنا على تأدية اختباراتنا وسط أجواء من الطمأنينة والراحة مما سينعكس على نتائجنا في نهاية الاختبارات، كما وجدنا بيئة إيجابية خالية من الضغوط النفسية وداعمة لنا في أثناء أداء الاختبارات.
ورصدت "الخليج 365" وجود الدوريات الميدانية وأيضاً الدوريات السرية ورجال المرور عند المدارس لتنظيم حركة السير وفك الاختناقات، فيما قدّمت الجهات الأمنية خدمة إيصال بعض الطلاب الذين تعطلت بهم مركباتهم وهم في طريقهم للمدارس لأداء الاختبار، مبدين سعادتهم بالمشاركة في خدمة الطلاب والطالبات.
"الخليج 365" ترصد أول أيام الاختبارات بالشرقية .. هدوء وتنظيم ووجود أمنيعبدالله السالم الخليج 365 2018-12-16
انطلقت، صباح اليوم، في جميع مدارس المملكة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، فيما أدّى طلاب مدارس المنطقة الشرقية أول يوم من الاختبارات وسط هدوء وراحة وتنظيم ووجود أمني.
"الخليج 365" وُجدت في بعض قاعات الاختبارات ببعض مدارس المنطقة الشرقية ورصدت انطباعات بعض الطلاب، وأجمعوا أن الاختبار مرّ بسهولة ويُسر نتيجة الخطط المُعدة مسبقاً، من إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية ومن قِبل المدارس وأيضاً وجود الجهات الأمنية التي سهّلت وصول الطلاب إلى مدارسهم وفكّت الاختناقات والازدحام.
وقال طلاب بعض المدارس: وجدنا سُبل الراحة متوافرة في المدارس من خلال البيئة الملائمة والمثالية والمناخ المناسب، والأجواء التي ساعدتنا على تأدية اختباراتنا وسط أجواء من الطمأنينة والراحة مما سينعكس على نتائجنا في نهاية الاختبارات، كما وجدنا بيئة إيجابية خالية من الضغوط النفسية وداعمة لنا في أثناء أداء الاختبارات.
ورصدت "الخليج 365" وجود الدوريات الميدانية وأيضاً الدوريات السرية ورجال المرور عند المدارس لتنظيم حركة السير وفك الاختناقات، فيما قدّمت الجهات الأمنية خدمة إيصال بعض الطلاب الذين تعطلت بهم مركباتهم وهم في طريقهم للمدارس لأداء الاختبار، مبدين سعادتهم بالمشاركة في خدمة الطلاب والطالبات.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
09:38 AM
الجهات الأمنية سهّلت وصول الطلاب إلى مدارسهم وفكّت الاختناقات والازدحام
انطلقت، صباح اليوم، في جميع مدارس المملكة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، فيما أدّى طلاب مدارس المنطقة الشرقية أول يوم من الاختبارات وسط هدوء وراحة وتنظيم ووجود أمني.
"الخليج 365" وُجدت في بعض قاعات الاختبارات ببعض مدارس المنطقة الشرقية ورصدت انطباعات بعض الطلاب، وأجمعوا أن الاختبار مرّ بسهولة ويُسر نتيجة الخطط المُعدة مسبقاً، من إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية ومن قِبل المدارس وأيضاً وجود الجهات الأمنية التي سهّلت وصول الطلاب إلى مدارسهم وفكّت الاختناقات والازدحام.
وقال طلاب بعض المدارس: وجدنا سُبل الراحة متوافرة في المدارس من خلال البيئة الملائمة والمثالية والمناخ المناسب، والأجواء التي ساعدتنا على تأدية اختباراتنا وسط أجواء من الطمأنينة والراحة مما سينعكس على نتائجنا في نهاية الاختبارات، كما وجدنا بيئة إيجابية خالية من الضغوط النفسية وداعمة لنا في أثناء أداء الاختبارات.
ورصدت "الخليج 365" وجود الدوريات الميدانية وأيضاً الدوريات السرية ورجال المرور عند المدارس لتنظيم حركة السير وفك الاختناقات، فيما قدّمت الجهات الأمنية خدمة إيصال بعض الطلاب الذين تعطلت بهم مركباتهم وهم في طريقهم للمدارس لأداء الاختبار، مبدين سعادتهم بالمشاركة في خدمة الطلاب والطالبات.
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المصدر : الخليج 365
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