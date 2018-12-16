مأساة في مسبح شاليه بجازان .. محاولة مواطن إنقاذ ابنتيه انتهت بوفاته

محمد بن مسعود - الدمام - شعر بالتعب بعدها ونُقل للمستشفى ثم توقف قلبه ودماغه وهناك فارق الحياة

لقي مواطن من أعيان جازان مصرعه، مساء أمس، بعد محاولته إنقاذ اثنتين من بناته من الغرق في مسبح بأحد الشاليهات.

في التفاصيل التي حصلت عليها "الخليج 365"، فإن الحادثة وقعت، ظهر الخميس، في أحد الشاليهات بمدينة جازان؛ وذلك عندما حاول شيخ عريفة قبيلة الحريصي أحمد علي جبران شراحيلي؛ إنقاذ ابنتيه من الغرق في المسبح بعد سقوط إحداهما ولحقتها الأخرى.

وبعد خروجه من المسبح، وسؤاله عنهما شعر ببعض التعب، وتمّ نقله إلى المستشفى؛ حيث توقف القلب والدماغ قبل أن يفارق الحياة مساء أمس السبت؛ حيث يوارى جثمان "شراحيلي"، غداً الإثنين، في إسكان الروان بمحافظة العارضة- شرقي المنطقة.