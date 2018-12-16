دخل مستشفى بالطائف لإجراء عملية فخرج فاقد الحركة .. والابن: فعلها الطبيب

محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة" ترد: الشكوى قديمة وفُصل فيها والمواطن لم يقتنع ومنه لـ "الشرعية"

اتهم مواطن بمحافظة الطائف طبيباً بأحد مستشفيات المحافظة، بالتسبُّب في خطأ طبي لوالده بعد إجراء عملية تركيب نصف مفصل فقد بعدها القدرة على الحركة والمشي والوقوف؛ ما جعله طريح الفراش لشهور عدة، وسط تأكيد "صحة الطائف" أن لجنة محايدة أكّدت سلامة الأجراء الطبي المتخذ وإحالة القضية إلى الهيئة الطبية الشرعية لعدم قناعة الشاكي بالنتيجة.

وقال المواطن متعب العتيبي؛ إن والده المريض مشعل سفر صقير العتيبي؛ تعرَّض لخطأ طبي، بعد أن أُجريت له عملية قبل شهور عدة في أحد مستشفيات الطائف؛ حيث اتضح وجود كسر في المفصل "زر الورك"، وقام طبيب من جنسية عربية بتركيب نصف مفصل وليس مفصلاً كاملاً، بحجة عدم توافره كما ذكر، ليتعرّض بعدها لعدم الحركة وعدم الوقوف؛ حيث إن المفصل المركّب يخرج بشكل مستمر أثناء حركته، وهذا الخطأ الطبي -بحسب قوله- تسبّب في عدم حركته أبيه وعدم قدرته على الوقوف أو المشي ما يُقارب عشرة شهور وجعله طريح الفراش.

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي؛ أنه رداً على استفساركم حول ما ادّعاه المواطن متعب العتيبي؛ وما تعرّض له والده -على حد قوله، فإنه بمراجعة سجلات "الصحة" تبين أن الشكوى قديمة تعود لشهور عدة سابقة، وتمّت إحالتها في حينه إلى مستشفى محايد للتحقيق فيها ومراجعة الاجراء الطبي المتخذ.

وأشار "الربيعي"؛ إلى أن اللجنة المحايدة أكّدت سلامة الاجراء الطبي المتخذ؛ حيث تمّ استدعاء الشاكي واطلاعه على التفاصيل كافة وتقرير اللجنة، ونظراً لعدم قناعته بالنتيجة تمت إحالة الملف إلى الهيئة الطبية الشرعية التي يرأسها قاض ومختصون من جهات عدة وخرج ملف القضية من أروقة "الصحة" في حينه، ويمكن للشاكي متابعة ما وصلت إليه التحقيقات والحكم النهائي مع الهيئة الشرعية.