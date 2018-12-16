السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المصرية

القاهرة 09 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بافتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس عددًا من المشروعات القومية الجديدة في مجالات الإسكان والكهرباء والمياه والصرف الصحي بتكلفة 6ر1 تريليون جنيه.وواكبت الصحف تطورات الأوضاع في العاصمة الفرنسية باريس، مشيرة إلى تراجع أعداد المشاركين باحتجاجات الأسبوع الخامس للسترات الصفراء في العاصمة، واحتشادهم في المدن وفي مقدمتها مارسيليا، واعتقال الشرطة الفرنسية 58 شخصًا من المحتجين.وتحدثت صحف الأحد عن الاشتباكات التي اندلعت في ميناء الحديدة بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بعد 48 ساعة من اتفاق السويد، لإيقاف إطلاق النار وانسحاب المتمردين الحوثيين من مدينة الحديدة ومينائها، بعد محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل وإصابة 5 من عناصر الشرطة العراقية إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الموصل، ومقتل وإصابة 82 إثيوبيًا في أعمال عنف عرقية في جنوب البلاد.// انتهى //09:43ت م0010