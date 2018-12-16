السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الليبية

طرابلس 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على تصريحات رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج التي أوضح فيها أن برنامج توطين العلاج سيغطى كافة المواطنيين في كافة أنحاء ليبيا .وأشارت الصحف إلى لقاءات رئيس مجلس النواب عقيله صالح مع المسؤولين الروس من أجل تعزيز التعاون في شتى المجالات وخاصة العسكرية ، مؤكداً خلال لقائه مع رئيس الدوما الروسي على أن ليبيا بحاجة إلى الدعم الروسي لتدريب الكوادر العسكرية، مشيراً إلى أن هذه المسائل مرتبطة بأمن واستقرار الدولة الليبية.واهتمت بالأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد ، موضحة الإعتداء على منزل قائد كتيبة الفرسان صلاح المرغني بمنطقة قصر بن غشير ومقتله وزوجته فجر السبت ، مشيرة إلى تدهور الوضع الأمنى في العديد من مناطق العاصمة،داعية وزارة الداخلية ضرورة العمل على سرعة تطبيق الترتيبات المنية من أجل اخلاء العاصمة من كافة المليشيات المسلحة من العاصمة .ونوهت الصحف إلى إعلان دول الاتحاد الأوروبي ، وموافقتهم على تجديد مهمة صوفيا البحرية، العاملة قبالة الساحل الليبي، ولمدة ثلاثة أشهر أخرى.وعرحت على تصريحات قائد فرقة خاصة من قوات المارينز الأمريكية آدم شالكي، لافتا إلى إمكانية عودة البعثة الدبلوماسية الأمريكية إلى ليبيا قريباً في ضوء تحسن الأوضاع الأمنية ، مبيناً بأن خارجية بلاده تعمل على تحقيق هذا لضمان مصالح بلاده، موضحًا أن فريقه العسكري سيسهل عمل أي بعثة وقادر على كشف التهديدات المحتملة والضغط على المنظمات التي تشكل خطراً .// انتهى //09:06ت م0008