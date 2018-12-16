شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ثلاثي الشر.. صورة تجمع وزراء خارجية قطر وإيران وتركيا بمنتدى الدوحة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:23 صباحًا, 16 ديسمبر 2018 م المناطق _ الرياض تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع وزراء خارجية قطر وإيران وتركيا خلال اجتماعهم في منتدى الدوحة. وانتشرت الصورة على نطاق واسع ، وعلق المغردون على الصورة التي تجمع وزراء خارجية الثلاثة دول قطر وإيران وتركيا ووصفوهم بثلاثي الشر . وقال أحد المغردين معلقا على الصورة: ” ‏‎‎وزير خارجية الحمدين يضحك على خيبته، وهم يضحكون على تقاسم قطر!! تركيا لها الارض وإيران لها ماتحت الأرض ” .

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية | ثلاثي الشر.. صورة تجمع وزراء خارجية قطر وإيران وتركيا بمنتدى الدوحة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المناطق الإلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المناطق الإلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .