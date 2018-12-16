شكرا لقرائتكم جثة كلب متحللة بمنتزه في الحرث تكشف غياب الصيانة والنظافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أبدى مرتادو منتزه عين الحارة بمحافظة الحرث بجازان تذمرهم من عدم وجود نظافة دورية لهذا المنتزه والإهمال في صيانة بعض المرافق العامة.

– واجهة سياحية:

وتحدث إبراهيم هزازي لـ”متابعات الخليج 365”، قائلاً: إن منتزه العين الحارة بالحرث من المنتزهات التي يرتادها عدد كبير من الزوار من داخل وخارج المنطقة وذلك من أجل الاستماع بالأجواء الجميلة وألوان الطيف وخاصة أيام الأمطار الغزيرة، ويقصدها البعض للعلاج الطبيعي من بعض الأمراض الجلدية وخاصة في “العيون الحارة”، ويعتبر هذا المنتزه واجهة سياحية في منطقة جازان ولكن بسبب عدم نظافة المنتزه الدورية أصبح الزوار والمواطنون يتذمرون من هذا المنظر الذي أصبح مألوفاً لديهم.

-جثة متحللة:

وشكا عبده طوهري قائلاً: “بسبب الإهمال وعدم نظافة هذا المنتزه فقد وجدت أمس جثة أحد الكلاب الضالة في منتصف المنتزه وهي متحللة وقد مضى عليها أكثر من 6 أيام وقد انبعثت منها الرائحة الكريهة في كل مكان في المنتزه والتي سببت مضايقة لمرتادي هذا المنتزه، وقد استغربت أين دور الجهات المعنية عن هذه الجثة في الأيام السابقة؟!

فيما تساءل المواطنون والمقيمون والزوار لهذا المنتزه عن دور الجهات المعنية وعدم الاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة وجود النظافة الدورية والصيانة لبعض المرافق العامة.

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