شكرا لقرائتكم شاهد.. طفل يتعرض للسعات كائن بحري غريب بـ #جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تعرَّض طفل يبلغ من العمر 3 سنوات للسعات كائن بحري غريب في أحد شواطئ مدينة جازان؛ ما استدعى ذهابه إلى المستشفى.

وفي التفاصيل، تعرض الطفل “كليبي” إلى لسعات لكائن بحري غريب وذلك أثناء خروجه مع عائلته للتنزه والسباحة في شاطئ المرجان مقابل مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.

وتحدث أحد أقارب الطفل لـ”متابعات الخليج 365” قائلاً: إن الطفل ذهب مع عائلته إلى الشاطئ الجنوبي لمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، وأثناء السباحة خرج الطفل من البحر في حالة بكاء، وأثناء وصولة عند عائلته وسؤاله عن سبب البكاء أشار إلى ساقه التي بدأت تظهر عليها آثار غريبة وبدأ يحكها بيده، وتم نقلة إلى مستشفى أحد المسارحة ومن ثم تحويله إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، وما زال يتلقى العلاج إلى الآن.

وقال بعض المتنزهين: إن هذا الكائن البحري يتكاثر حالياً في الأجواء الباردة على الشاطئ في موسم تكاثره.

وناشد أهالي الطفل “كليبي” بنقل ابنهم إلى أحد المستشفيات المتخصصة من أجل تلقي العلاج المناسب.

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