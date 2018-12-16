بينها الرياض.. 8 مناطق على خارطة تنبيهات الأرصاد

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: حالة تنتهي الـ7 مساءً وتحد من مدى الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد عدة تنبيهات لثمانية مناطق: الجوف والحدود الشمالية وحائل ومكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة والرياض وتبوك؛ وذلك لحالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وقالت الأرصاد عبر مركز الإنذار المبكر: الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل عدة محافظات بالمناطق الثمانية.