بينها الرياض.. 8 مناطق على خارطة تنبيهات الأرصاد

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد عدة تنبيهات لثمانية مناطق: الجوف والحدود الشمالية وحائل ومكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة والرياض وتبوك؛ وذلك لحالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية.
وقالت الأرصاد عبر مركز الإنذار المبكر: الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل عدة محافظات بالمناطق الثمانية.
بينها الرياض.. 8 مناطق على خارطة تنبيهات الأرصادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد عدة تنبيهات لثمانية مناطق: الجوف والحدود الشمالية وحائل ومكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة والرياض وتبوك؛ وذلك لحالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية.
وقالت الأرصاد عبر مركز الإنذار المبكر: الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل عدة محافظات بالمناطق الثمانية.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
08:36 AM
قالت: حالة تنتهي الـ7 مساءً وتحد من مدى الرؤية الأفقية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد عدة تنبيهات لثمانية مناطق: الجوف والحدود الشمالية وحائل ومكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة والرياض وتبوك؛ وذلك لحالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية.
وقالت الأرصاد عبر مركز الإنذار المبكر: الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل عدة محافظات بالمناطق الثمانية.
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المصدر : الخليج 365
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