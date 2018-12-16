إندونيسيا .. بركان جبل سوبوتان يثور ويقذف برماده لـ 3 كيلو مترات

محمد بن مسعود - الدمام - إدارة الكوارث: لم ترد تقارير عن إصابات ولا تهديد لحركة الطيران

ثار بركان جبل سوبوتان في جزيرة سولاويزي، اليوم، مع ارتفاع الرماد لثلاثة كيلو مترات.

وأفاد المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث في إندونيسيا سوتوبو نوجروهو؛ بأنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، وأن الرماد لا يشكل تهديداً لحركة الطيران، مبيناً أن مستوى التأهب للبركان البالغ ارتفاعه 1785 متراً ظل عند درجة واحدة أعلى من المعدل الطبيعي مع وجود منطقة يبلغ نصف قطرها أربعة كيلو مترات حول فوهة البركان يحظر على المواطنين الاقتراب منها.

وأوضح أنه كانت هناك هزات مستمرة وأصوات مدوية.

وتقع إندونيسيا التي تضم جزراً بها نحو 127 بركاناً نشطًاً، على ما يُعرف باسم "حزام النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة تُعرف بالزلازل المتكرّرة ونوبات الثوران البركاني.