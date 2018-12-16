- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع "الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على تبوك والجوف والشمالية والمرتفعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الرياض، القصيم)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً وفرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على تبوك والجوف والشمالية والمرتفعاتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-16
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الرياض، القصيم)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً وفرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
08:16 AM
رياح سطحية على حائل والمدينة ومكة المكرّمة والرياض والقصيم
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الرياض، القصيم)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً وفرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على تبوك والجوف والشمالية والمرتفعات ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على تبوك والجوف والشمالية والمرتفعات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .