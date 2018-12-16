السعودية اليوم / مصرع سبعة أشخاص في حادث بمنجم في الصين



بكين 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

لقي سبعة من عمال المناجم مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في حادث وقع في منجم بجنوب غربي الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الحادثة وقعت حوالي الساعة السادسة من مساءً السبت (10,00 توقيت غرينتش) في منجم ببلدية تشونغتشينغ، مبينةً أن عربة تستخدم لنقل الفحم سقطت داخل نفق المنجم العمودي.

وأضافت أنه جرى نقل العمال المصابين إلى المستشفيات، فيما فتحت السلطات تحقيقًا في الحادثة.

// انتهى //

07:33ت م

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بكين 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسلقي سبعة من عمال المناجم مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في حادث وقع في منجم بجنوب غربي الصين.وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الحادثة وقعت حوالي الساعة السادسة من مساءً السبت (10,00 توقيت غرينتش) في منجم ببلدية تشونغتشينغ، مبينةً أن عربة تستخدم لنقل الفحم سقطت داخل نفق المنجم العمودي.وأضافت أنه جرى نقل العمال المصابين إلى المستشفيات، فيما فتحت السلطات تحقيقًا في الحادثة.// انتهى //07:33ت م0007

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