بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 1440/4/9 هـ الموافق 2018/12/16 م واس

وكالة الأنباء

الأحد 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م.

06:08ت م

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www.spa.gov.sa/1853693 وكالة الأنباء السعودية تحييكم وتبدأ بثها لهذا اليومالأحد 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م.06:08ت م0001

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