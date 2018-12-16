مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأحد 1440/4/9 هـ الموافق 2018/12/16 م واس

السبت 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م.

05:51ت م

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www.spa.gov.sa/1853692 السبت 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م.05:51ت م0183

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